В Петербурге осудят "черного" риэлтора с криминальным прошлым

Мужчина обманул 18 человек на 40 млн рублей в течение шести лет.

В Выборгском районном суде Петербурге рассмотрят дело "черного" риэлтора, которое на днях закончили расследовать в полиции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 47-летнего уроженца Ленобласти обвиняют в мошенничестве с недвижимостью в период с 2009 по 2015 год.

Установлено, что в 90-е годы злоумышленник много раз привлекался к уголовной ответственности и благодаря криминальному опыту научился находить общий язык с любыми людьми. Следствие выяснило, что "клиентами" обвиняемого были пенсионеры, инвалиды и малоимущие граждане – в общей сложности пострадали 18 человек. Известно, что под предлогом продажи квартир аферист предлагал своим жертвам выгодные схемы реализации их жилья, однако после получения согласия на сделки и подписания бумаг на операции с жильем перепродавал квартиры третьим лицам. Бывшие хозяева, тем временем, получали от риэлтора-мошенника малую часть денег, обещание удачной продажи и ключей новой квартиры.

Еще в одном эпизоде злоумышленник завладел паспортными данными хозяина квартиры, изготовил поддельный договор купли-продажи от имени владельца жилья и организовал неоднократную продажу площади третьим лицам. Полученные от них деньги аферист присваивал себя, оставляя хозяину квартиры только обещание передачи денег. Уже выяснилось, что эпизоды мошенничества были в Выборгском Приморском, Невском районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти. Сумма причиненного ущерба в целом составила около 40 миллионов рублей.

Мужчина помещен под стражу, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

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