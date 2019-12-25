В Роскачестве раскрыли опасность услуги "автоплатеж" с карты

Со всеми подключенными автоплатежами можно ознакомиться в своем мобильном банке.

Услуга по подключению автоплатежа, автоматического списания средств с карты в определенное время, сама по себе безобидна и во многих случаях полезна. Однако могут возникнуть и трудности в связи с этим. Об этом агентству "Прайм" рассказал аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

Первый вариант: если автоплатеж был настроен неправильно и деньги все время уходили не на тот счет. Тогда может скопиться большой долг. Второй вариант: забыть про подключенный автоплатеж, например, на номер телефона, который уже потерян или не используется.

Со всеми подключенными автоплатежами можно ознакомиться в своем мобильном банке.

Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус. Эльвина Насибулина, аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества

В этом случае, мошенник скорее всего просто выведет деньги со счета.

Чтобы не произошло вышеперечисленных ситуаций, эксперт советует не отключать информационные СМС от банка, чтобы не пропустить непредвиденные списания.

Названы настройки против мошенников в смартфоне.

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