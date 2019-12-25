Названы настройки против мошенников в смартфоне

Смартфоны изначально настроены ко всем сторонним приложением, как к "врагам".

Разработчикам мобильных устройств нет смысла создавать какие-то скрытые настройки, которые активируют дополнительный фактор защиты операционной системы от взломов. Смартфоны изначально настроены ко всем сторонним приложением, как к "врагам". Об этом агентству "Прайм" рассказала эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая.

Изначально все приложения при установке запрашивают доступ к камере и другой личной информации, который можно и не предоставлять.

Из доступных настроек, которые могут помешать хакерам завладеть информацией, стоит упомянуть пин-код на SIM-карту. Его можно установить для защиты данных при потере или краже устройства. Также нужно хранить в браузере далеко не все пароли, например, сохранять пароли от мобильных банков не стоит. И нельзя хранить в телефоне фотографии банковских карт, паспорта и других важных документов.

Также перечислены способы защитить личные данные на смартфоне от посторонних.

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