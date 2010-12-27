Пожизненно осужденному экс-участковому из Колпино огласят очередной приговор

Осудят также сообщников "черного риэлтора".

В Петербурге огласят второй приговор полицейскому, который уже получил пожизненный тюремный срок. В понедельник, 30 декабря пройдет заседание по делу участкового Сергея Крохина. Его обвиняют в тяжком преступлении. В марте 2019 года мужчину признали виновным в организации убийств шести человек, а также мошенничестве с квартирами жертв, покушении на мошенничество и незаконном обороте наркотиков и оружия.

В Городском суде 30 декабря решится судьба подельников Крохина. По версии следствия пенсионер МВД по фамилии Агеев занимался юридическими вопросами. Он оформлял наследство, после чего жилплощадь продавалась. Непосредственными исполнителями убийств считаются Зубов и Зорин. Петербурженки Торчкова и Годовикова выступали в качестве фиктивных жен для пострадавших. Информацию об этом сообщили в ГСУ СК по региону. Следствие полагает, что Крохин возглавлял преступную группировку.

Ранее компания мошенников отбирала квартиры у петербуржцев, оставляя за собой след из трупов.

Фото: Piter.tv

