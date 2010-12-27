Петербуржец получил 3 года условно за взятку инспектору ДПС

Он предложил инспектору 20 тысяч рублей.

Петербуржец, желавший сохранить права после того, как скрылся с места ДТП, дал взятку инспектору ДПС, но затем попался сотрудникам собственной безопасности. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии суда, знакомый одного из коллег подсудимого въехал в припаркованный автомобиль во дворе и потом скрылся. Так как он побоялся лишения прав, предложил инспектору 20 тысяч рублей. Деньги сотрудник должен был получить через общего знакомого.

Подсудимый вину признал и раскаялся.

Ранее сотрудника петербургской полиции посадили под домашний арест за получение взятки.

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