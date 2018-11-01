Суд зарегистрировал дело банды бывшего участкового Крохина

Черные риелторы убивали людей ради долей в квартирах.

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего участкового из Колпино Сергея Крохина, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В марте Крохин получил пожизненный срок. Экс-участковый обвиняется в убийстве и мошенничестве.

По версии обвинения, Крохин, будучи сотрудником полиции, планировал вместе со своими подельниками убить четверых петербуржцев, чтобы завладеть квартирой стоимостью почти в шесть миллионов рублей. По плану Крохина, один из черных риелторов, Зубов, должен был проконтролировать, чтобы потенциальные жертвы употребили больше метадона, чем возможно в однократной дозе. Когда двое из предполагаемых владельцев квартир отказались принимать наркотики, Зубов их задушил. Квартира не досталась преступникам: одна из жертв совсем не имела к ней отношение, помешало плану и задержание.

Также Крохин со своей бандой подготовил убийство конкретного человека, чтобы получить долю в квартире и продать ее. После смерти этого человека квартира перешла к ее сыну, и черные риелторы поторопились втереться к нему в доверие. Алкогольные посиделки закончились тем, что мошенники получили право собственности на долю в квартире и сразу продали ее за 800 тысяч рублей.

Еще один преступный эпизод с той же целью был организован с помощью соучастницы, которую Крохин пытался выдать замуж за владельца квартиры. Но потенциальный муж понял, что его пытаются обмануть и отказался оформлять долю квартиры на женщину.

Само дело к производству еще не приняли.

Ранее правоохранители задержали лже-застройщика, выманившего у мужчины 12 млн.

Фото: объединенная пресс-служба судов города