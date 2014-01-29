Всего соучастники незаконно приобрели право собственности более чем на 60 квартир.

В Москве пресекли деятельность банды черных риелторов. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, с 2010 по 2024 год трое злоумышленников организовали преступную схему по завладению квартирами умерших жителей столицы на основании ложных документов. Эти документы они предоставляли для оформления квартир в собственность подконтрольных им лиц.

Всего соучастники незаконно приобрели право собственности более чем на 60 квартир в Москве и причинили имущественный вред на сумму свыше 250 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Следственный комитет РФ