Отмечается, что подозреваемая осуществила не менее 10 переводов на банковские карты участников этих организаций.

В ЛНР задержали гражданку Украины за финансирование террористических организаций. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

По данным ведомства, женщину подозревают в финансировании боевиков украинских террористических организаций "Азов"* и "Правый сектор"*. Подозреваемая была задержана в Старобельском районе. Отмечается, что в период с января по апрель 2024 года гражданка Украины осуществила не менее 10 переводов денежных средств на банковские карты участников этих организаций. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Крыму приговорили к шести годам колонии мужчину, который вступил в сговор с СБУ.

Видео: Telegram / Следком ЛНР

* – организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России