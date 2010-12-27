Правоохранители задержали лже-застройщика, выманившего у мужчины 12 млн

Злоумышленник пообещал потерпевшему помочь с покупкой и продажей квартиры, но скрылся с его деньгами.

Правоохранители раскрыли мошенничество в Выборгском районе Петербурга. Полицейские задержали подозреваемого в краже 12 млн рублей, которые злоумышленник похитил под предлогом продажи квартиры. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Было установлено, что 6 августа 2019 года на парковке у торгового комплекса на проспекте Энгельса мужчина предложил 31-летнему местному жители помочь найти и купить квартиру. Злоумышленник представился застройщиком. "Риэлтор" взял у потенциального клиента 12 млн рублей на покупку квартиры и затем передал их неизвестному человеку, после чего сообщники скрылись с места преступления на каршеринговом авто. Припаркованную машину обнаружили на Народной улице, 100.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого. Сейчас 30-летний неработающий петербуржец находится под стражей. Полиция устанавливает, совершал ли мужчина какие-либо противоправные действия ранее.

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