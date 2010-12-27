Гость Петербурга увидел террористку в бывшей сожительнице. Полиция не оценила информацию

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, телефонный хулиган сообщал о якобы готовящейся опасности от женщины, ранее жившей с ним. После этого от отключил телефон. По указанному мужчиной адресу ничего противозаконного обнаружено не было.
Позже выяснилось, что гражданин звонил из поселка Шушары. Вечером в субботу, 10 августа, 59-летний мужчина был задержан у промзоны по улице Ленина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )