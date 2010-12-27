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Гость Петербурга увидел террористку в бывшей сожительнице. Полиция не оценила информацию
Сегодня, 22:42
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arteliseev

Гость Петербурга увидел террористку в бывшей сожительнице. Полиция не оценила информацию

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Неизвестный мужчина звонил в полицию 9 и 10 августа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, телефонный хулиган сообщал о якобы готовящейся опасности от женщины, ранее жившей с ним. После этого от отключил телефон. По указанному мужчиной адресу ничего противозаконного обнаружено не было.

Позже выяснилось, что гражданин звонил из поселка Шушары. Вечером в субботу, 10 августа, 59-летний мужчина был задержан у промзоны по улице Ленина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Pixabay

Теги: мвд, полиция, телефонный террорист
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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