Гость Петербурга увидел террористку в бывшей сожительнице. Полиция не оценила информацию

Неизвестный мужчина звонил в полицию 9 и 10 августа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, телефонный хулиган сообщал о якобы готовящейся опасности от женщины, ранее жившей с ним. После этого от отключил телефон. По указанному мужчиной адресу ничего противозаконного обнаружено не было.

Позже выяснилось, что гражданин звонил из поселка Шушары. Вечером в субботу, 10 августа, 59-летний мужчина был задержан у промзоны по улице Ленина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Pixabay