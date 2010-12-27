Он принят большинством голосов.

В палате представителей США утвердили доклад по импичменту Трампа. Согласно результатам голосования, комитет по разведке поддержал созданный демократами документ. Он принят большинством голосов. "За" высказались 13 человек, "против" - 9. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что текст обращения не содержит никаких доказательств неправомерных действий со стороны главы государства.

Далее вопрос импичмента перейдет на рассмотрение в комитет по судебным делам. Там составят конкретные обвинения в адрес президента США. Затем обвинения вынесут на голосование в палату представителей, а после - в Сенат. Однако там Трампа не ждет сюрприза: большинство в сенате занимают его однопартийцы (республиканцы).

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах.

Фото: Pixabay.com

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