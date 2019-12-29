В останках утконосого динозавра нашли сохранившиеся следы ДНК

Их будут внимательно изучать.

В останках утконосого динозавра (Hypacrosaurus stebingeri) нашли сохранившиеся следы ДНК. Они сохранились в хрящевых тканях по краям кости существа, жившего на севере США 75 млн лет назад. Ученые также нашли образцы белков и хромосомы. Описание находки опубликовано в научном издании National Science Review.

Известно, что ископаемое "гнездовья" травоядного найдено еще в начале 1980-ых в Монтане. Кости хранятся в Музее Скалистых гор в городе Бозмен. Только сейчас получилось провести микроскопические исследования фрагментов костей детенышей. Работой занимались палеонтологи из Университета штата Северная Каролина и Института палеоантропологии позвоночных Академии наук Китая.

Отметим, что ранее ученым не удавалось получить для изучения целые сохранившиеся клетки такого возраста.

Ученые мозг человека и пчелы работает почти одинаково.

Фото и видео: Alida Bailleul et al. / National Science Review, 2020

