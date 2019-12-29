У человека и насекомого наблюдаются одинаковые альфа-ритмы.

Головной мозг человека и пчелы работает почти одинаково. Об этом сообщили исследователи из Новой Зеландии. Они стимулировали активность мозга запахами и считывали показателями при помощи электродов.

Открытие связано с работой основного (альфа) ритма человека и пчелы - они являются копиями друг друга. Изучение мозга пчелы поможет ученым лучше понять когнитивные процессы в человеке. В первую очередь внимание будет уделяться процессам памяти.

Теперь ученые смогут заменить сложные и дорогостоящие эксперименты работой с пчелами.

Ранее премоторная кора поучаствовала в принятии решений.

