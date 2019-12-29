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Премоторная кора поучаствовала в принятии решений

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В ней располагается особый тип нейронов, который чувствителен к нелинейному алгоритму.

Премоторная кора поучаствовала в принятии решений. Ученые из Колумбийского университета опубликовали результаты эксперимента на мышах в журнале Neuron. Премоторной коре не требуются сведения от всех вышестоящих отделов мозга. Она лишь формирует план движений на основе принятого в них решения. В ней располагается особый тип нейронов, который чувствителен к нелинейному алгоритму. За сборку и сравнение информации отвечают пириформная и орбитофронтальная кора. 

В ответ на внешние сигналы организм способен менять стратегию поведения и переключаться между задачами. Важен контекст происходящего и условия, что позволяет мозгу создавать цепочки решений.

Ранее малорослость бактерий связали с высокой устойчивостью к антибиотикам.

Фото и видео: Zheng Wu et al. / Neuron, 2020
 

Теги: наука, премоторная кора, ученые
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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