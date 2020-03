Ученые проанализировали поведение кишечной палочки.

Малорослость бактерий связали с высокой устойчивостью к антибиотикам. Об этом заявили ученые из Университета Суррея в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователям удалось доказать свою позицию на примере кишечной палочки (Escherichia coli). Они установили, что за особенности малорослости отвечает ген ydcl. Часть популяции бактерий выживает после неблагоприятных условий - стерилизации или воздействия антибиотиков. При этом остатки не размножаются, хотя и могут позже начать делиться в более комфортных условиях. Облегчает выживаемость бактерий изначальная низкая скорость размножения.

Фото и видео: Suzanne M. Hingley-Wilson et al. / Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020