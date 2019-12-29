Обычно животные светятся желтым или зеленым.

Флуоресценцию признали общим свойством амфибий. Об этом заявили американские ученые в научном издании Nature Scientific Reports. Практически все известные виды обладают зеленым или желтым свечением. Предположительно это свойство появилось на ранних этапах эволюции земноводных. До сих пор непонятно как именно происходит процесс и для чего он нужен. Иногда свечение происходит благодаря белкам, пигментам, метаболитам или минералам. Некоторые особи при помощи такого "лайфхака" выбирают себе полового партнера, прячутся или лучше видят. Редко свечение является побочным эффектом.

Возможность организма поглощать и излучать свет на более длинной волне имеют медузы, членистоногие, рыбы и водоросли. Под ультрафиолетом светятся некоторые виды хамелеонов, попугаев, пингвинов, грызунов. Испускание света в ответ на лучи видимого спектра ученые обнаружили только у морских черепах.

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Фото и видео: Jennifer Lamb & Matthew Davis / Nature Scientific Reports, 2020

