Настольный теннис помог пациентам облегчить симптомы болезни.

Пинг-понг замедляет симптомы болезни Паркинсона. Полгода физических занятий облегчили симптомы у двенадцати добровольцев. Об этом сообщили исследователи на ежегодной конференции Американской неврологической академии. Тесты проводили японские ученые.

Положительный результат настольный теннис оказал на 12 пациентов в среднем возрасте около 73 лет. Диагноз им (в легкой и средней степени) поставили в среднем за семь лет до начала эксперимента. Старики занимались раз в неделю с тренером из университета Фукуоки. В результате речь пациентов стала более связной, скорректировался почерк и они смогли легче одеваться и ходить. Теннис помог справиться с мимикой и дрожанием конечностей.

Ранее финские ученые назвали новую причину болезни Паркинсона.

Видео: YouTube/

