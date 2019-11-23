Финские ученые назвали новую причину болезни Паркинсона

Как оказалось, лечение антибиотиками связано с повышенным риском развития болезни .

В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что финские ученые обнаружили новую причину возникновения болезни Паркинсона. Об этом сообщает Medical Xpress.

По данным исследователей, сильнее всего риск возникновения болезни повышали антибиотики именно широкого спектра. Дело в том, что при лечении такими медикаментами патология может появиться до появления других симптомов.

Известно, что финские ученые наблюдали с 1998 по 2014 год за воздействием антибиотиков на организм человека. В исследовании участвовали 13 967 пациентов с болезнью Паркинсона и 40 697 здоровых добровольцев.

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