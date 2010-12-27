Название болезни в переводе с японского означает "клубы сигаретного дыма".

В пятницу, 22 ноября, стало известно о том, что петербургские врачи спасли младенца из Челябинска с редким заболеванием мойя-мойя. Об этом сообщает пресс-служба СПбГПМУ.

Известно, что название болезни в переводе с японского означает "клубы сигаретного дыма".

"Такую ассоциацию навеяло образование мелких сосудов вокруг сонной артерии, которые при ангиографическом исследовании чем-то напоминают сигаретный дым. Заболевание больше распространено в Японии и азиатских странах, а в Европе встречается довольно редко", —сказано в сообщении.

По словам петербургских медиков, врачи из Челябинска долгое время не могли понять, что происходит с малышом. В итоге специалисты из Педиатрического университета изучили снимки и предположили, что это заболеванием мойя-мойя. В Петербурге отметили, что претензий к докторам Челябинска быть не может, так как мойя-мойя очень редкое заболевание.

В данный момент специалисты СПбГПМУ будут обязательно наблюдать за малышом и следить за его развитием.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовал первый в России форум против суицида.

Фото:pixabay