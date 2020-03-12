Итальянцы смогут получить еду через сервисы доставки еды.

В охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. В стране вводятся дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции.

Нам нужно действовать постепенно, но сейчас настало время сделать еще один шаг вперед прокомментировал чиновник

Остановлена любая торговая деятельность, за исключением магазинов первой необходимости. Разрешение на продажу также получили местные аптеки. Купить еду или продовольственные товары итальянцы могут при помощи доставки на дом. Власти страны гарантировали местному населению основные услуги, включая общественный транспорт. Однако посетить бары, рестораны, пабы, парикмахерские, салоны красоты и прочие заведения не получится.

Работу продолжат банки, почта, страховые и финансовые компании, производства. Однако они будут обеспечивать дополнительные меры безопасности.

Ранее в Италии больные с коронавирусом в реанимации лежат лицом вниз.