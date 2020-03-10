Чиновники ограничили поездки по стране из-за распространения инфекции.

Власти Италии ограничили передвижение по стране. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Карантин распространятся на всю территорию страны из-за распространения коронавируса. Об этом рассказали в "ТАССе". На данный момент Италия занимает первое место по смертности от инфекции коронавируса. В стране от нее погиб каждый 20 пациент.

Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии прокомментировал чиновник

Перемещения граждан возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также по состоянию здоровья. Новые требования вступают в законную силу с 10 марта. Все учебные заведения по стране будут закрыты до 3 апреля.

Напомним, что Италия по количеству пациентов занимает второе место после Китая.

Ранее туристов и россиян прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться.

