Уточняется число пострадавших в Афганистане.

В одном из районов Кабула произошел взрыв. ОБ этом рассказали представители местных изданий. В частности, арабский телеканал Al Jazeera проинформировал зрителей о том, что трагедия зафиксирована на рынке в центре города. Данные подтвердили собственные источники СМИ в службах безопасности Афганистана.

Информационное агентство Aamaj News уточнило, что в районе сдетонировала магнитная мина. Боеприпас был прикреплен к автомобилю, принадлежащему сотрудникам захватившего власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещенная на территории России террористическая организация). После взрыва местные жители услышали звуки, напоминающие стрельбу.

В настоящее время подробности произошедшего уточняются. Устанавливаются число возможных пострадавших или жертв.

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Фото и видео: Twitter/nazifa_ahmadi, aamajnews24, Youtube/Asvaka