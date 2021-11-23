В одном из районов Кабула произошел взрыв. ОБ этом рассказали представители местных изданий. В частности, арабский телеканал Al Jazeera проинформировал зрителей о том, что трагедия зафиксирована на рынке в центре города. Данные подтвердили собственные источники СМИ в службах безопасности Афганистана.
Информационное агентство Aamaj News уточнило, что в районе сдетонировала магнитная мина. Боеприпас был прикреплен к автомобилю, принадлежащему сотрудникам захватившего власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещенная на территории России террористическая организация). После взрыва местные жители услышали звуки, напоминающие стрельбу.
В настоящее время подробности произошедшего уточняются. Устанавливаются число возможных пострадавших или жертв.
В Казани задержали подростка за подготовку нападения на школу.
Фото и видео: Twitter/nazifa_ahmadi, aamajnews24, Youtube/Asvaka
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все