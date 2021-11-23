В Казани задержали подростка за подготовку нападения на школу

Несовершеннолетний террорист получил указ от иностранца.

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на образовательное учреждение в Казани. ОБ этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Спецслужбы поймали подозреваемого, который причастен к организации преступления. Речь идет о несовершеннолетнем гражданине РФ. В его отношении расследуется уголовное дело по статье за подготовку убийства двух и более человек.

Оперативники рассказали, что у подростка дома изъяли пневматическую винтовку. В истории поиска у юноши значились запросы, связанные с переделкой оружия в боевое устройство. Также фигурант дела искал данные об атаках на школы. По словам мальчика, к преступной деятельности его склонял мужчина по имени Ярослав Овсюк. Он якобы является гражданином Украины.

В субботу шутники "заминировали" три школы Петербурга.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

