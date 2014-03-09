В субботу шутники "заминировали" три школы Петербурга

Более 250 человек вышли из учебных заведений во время эвакуации.

В субботу, 20 ноября, лжеминеры "атаковали" разу три петербургские школы. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На электронную почту ФСБ РФ пришла анонимная информация о возможных взрывах в школах № 27, № 507 и № 642. Силовики проверили учебные заведения на набережной Лейтенанта Шмидта, на Гаванской улице и на улице Фрунзе. Ничегo опасного они не нашли. Всех учеников и работников школ правоохранители эвакуировали. Стены учебных заведений покинули в этот день свыше 250 человек.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы вызвали Росгвардию из-за подозрительного плюшевого медведя.

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