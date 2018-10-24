В новых "Звездных войнах" может появиться ЛГБТ-персонаж

На это намекнул режиссер фильма Джей Джей Абрамс.

Постановщик картины "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" не исключил, что в предстоящем фильме появится ЛГБТ-персонаж. Как сообщило издание Variety, при этом создатели фильма отрицают близость персонажей Финна (Джон Бойега) и По (Оскар Айзек).

Абрамс решил не отвечать на прямой вопрос, но дал понять, что в новой части популярнйо франшизы появится персонаж, близкий по взглядам сексуальным меньшинствам.

Отметим, что премьера девятой части "Звездных войн" запланирована на 19 декабря 2019 года.

Ранее режиссер новых "Звездных войн" пообещал фильмом "взбесить фанатов", а мы выпустили материал, где объяснили, кто такой "Малыш Йода".

Видео: