Режиссер новых "Звездных войн" пообещал "взбесить фанатов"

Поклонникам знаменитой космической саги предстоит увидеть новые проявления Силы.

Режиссер фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" пообещал "взбесить фанатов". Джей Джей Абрамс заявил, что поклонникам знаменитой саги стоит ждать новые проявления Силы, однако они понравятся далеко не всем. Об этом пишет издание Vanity Fair.

Абрамс отметил, что в фильм добавили новые элементы. Среди новшеств не только погони или битвы на световых мечах и "все в том духе". Картина продемонстрирует аспекты Силы такими способами, которые никто не видел раньше.

Как неоднократно заявляли создатели, в девятой части "Звездных войн" завершится история клана Скайуокеров. Поэтому дальнейшее развитие франшизы будет происходить уже без их участия. Премьера фильма назначена на 19 декабря 2019 года.

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Видео: YouTube / Star Wars