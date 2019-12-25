В минском офисе PandaDoc заявили об аресте сотрудников

Представители IT-компании будут под стражей два месяца.

В минском офисе IT-компании PandaDoc заявили об аресте сотрудников на два месяца. Представителей предприятия обвиняют в хищении. Ранее 92 сентября) в офисе в Минске прошли обыски, как и некоторых квартирах подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере сообщение компании

По данной статье фигурантам расследования грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Сейчас под стражу заключены главный бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, ответственный за HR Владислав Михолап. Их обвиняют в том, что сотрудники незаконно завладели 107 тысячами белорусских рублей, выделенных из государственного бюджета (около 40,6 тысяч долларов).

В Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали 41 человека.