Всех митингующих задержали из-за нарушения общественного спокойствия.

В Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали 41 человека. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь местного МВД Ольга Чемоданова. По данным чиновницы, митингующие пойманы милицией из-за нарушения общественного порядка. Из них 21 человек до рассмотрения административного дела помещен в ИВС.

Вчера, 4 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Белоруссии

В МВД отметили, что в поддержку мира, безопасности и спокойствия в республике состоялось 16 массовых мероприятий во всех регионах Белоруссии. В них приняли участие около полторы тысячи человек.

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального.

Видео: YT / TUT.BY