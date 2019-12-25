В мирной акции приняли участие более 100 представительниц прекрасного пола.

В Минске женщины выстроились в цепь солидарности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Женщины пришли к стеле, которая находится на пересечении нескольких крупных дорог. Автомобилисты и мотоциклисты одобрительно сигналят в знак согласия с участницами акции. Некоторые женщины привели своих детей. На место прибыли сотрудники милиции. Через громкоговоритель они просят участниц разойтись. Стражи порядка напоминают, что это несанкционированная акция и упоминают о возможной ответственности за нарушение закона.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тогда, с результатом в 80,1% Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.

Ранее мы сообщили, что Минск вводит персональные санкции против стран Балтии.