В минском офисе стартапа PandaDoc проходят обыски

Директора фирмы увезли на допрос, нескольких сотрудников — в неизвестном направлении.

В минском офисе стартапа PandaDoc начались обыски. Их проводит департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии.

Компанией владеет и руководит бизнесмен Микита Микадо, живущий в США. Когда в Белоруссии начались протесты против фальсификаций на выборах президента и полицейского насилия, то Микадо предложил помощь тем силовикам, которые хотят уволиться из органов, но не могут себе этого позволить из-за финансовых проблем. Он призывал их перейти "на сторону добра".

Также обыски начались дома у нескольких сотрудников PandaDoc. Об этом сообщили kyky.org и "Еврорадио". Однако известно, что большинство белорусских сотрудников компании работают из дома.

Сам Микадо подтвердил информацию об обысках. По его словам, директора фирмы увезли на допрос, нескольких сотрудников — в неизвестном направлении. Предприниматель назвал происходящее политическими репрессиями против его компании.

С чем связаны обыски — неизвестно.

Закрыли сотрудников в офисе: не выпускают, не дают пользоваться телефонами, требуют разлочить компьютеры, пугают и так далее, и так далее. Микита Микадо, предприниматель из Белоруссии

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