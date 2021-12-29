В матче чемпионата НХЛ "Коламбус" одержал победу над "Каролиной"

Встреча завершилась со счетом 6:0.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Каролину Харрикейнз". Встреча двух команд прошла в Роли и завершилась со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) в пользу "Коламбуса".

Так, шайбы забросили в ворота соперников в составе победителей Эмиль Бемстрем, российский нападающий Егор Чинахов, Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Джек Рослович.

Ранее мы сообщали, что в матче Кубка английской лиги "Ливерпуль" сыграл вничью с "Арсеналом".

Видео: YouTube / SPORTSNET