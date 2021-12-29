В матче Кубка английской лиги "Ливерпуль" сыграл вничью с "Арсеналом"

Счет составил 0:0.

В полуфинале Кубка английской лиги "Ливерпуль" и "Арсенал" не смогли забить друг другу мячи. Счет составил 0:0.

Так, гостям пришлось играть в меньшинстве с 24-й минуты. У "Арсенала" красную карточку получил Гранит Джака.

Ответная игра должна состояться 20 января в Лондоне. Начало матча запланировано на 22:45 мск.

Так, первым финалистом турнира стал "Челси", команда дважды обыграла "Тоттенхэм" в полуфинале.

Ранее мы сообщали, что СКА одолел "Сочи" со счётом 2:1.

Видео: YouTube / Arsenal