СКА одолел "Сочи" со счётом 2:1

За полторы минуты до свистка гол в ворота петербуржцев отправил Дмитрий Колготин.

В четверг, 13 января, в Петербурге прошла игра СКА и "Сочи" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в Ледовом.

НА 16-й минуте игрок СКА Марат Хуснутдинов открыл счет. На 56-й минуте шайбу отправил в ворота противника Михаил Воробьёв. Отметим, что за полторы минуты до свистка гол в ворота петербуржцев отправил Дмитрий Колготин.

В результате петербуржцы прошли в плей-офф чемпионата.

Ранее СКА проиграл казанскому "Ак Барсу" со счетом 1:3. СКА потерпел первое поражение с момента назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера команды.

Фото: pexels

