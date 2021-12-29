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СКА одолел "Сочи" со счётом 2:1
Сегодня, 21:43
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СКА одолел "Сочи" со счётом 2:1

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За полторы минуты до свистка гол в ворота петербуржцев отправил Дмитрий Колготин.

В четверг, 13 января, в Петербурге прошла игра СКА и "Сочи" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в Ледовом. 

НА 16-й минуте игрок СКА Марат Хуснутдинов открыл счет. На 56-й минуте шайбу отправил в ворота противника Михаил Воробьёв. Отметим, что за полторы минуты до свистка гол в ворота петербуржцев отправил Дмитрий Колготин.

В результате петербуржцы прошли в плей-офф чемпионата.

Ранее СКА проиграл казанскому "Ак Барсу" со счетом 1:3. СКА потерпел первое поражение с момента назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера команды.

Фото: pexels 
 

Теги: победа, ска, сочи, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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