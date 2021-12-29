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СКА проиграл казанскому "Ак Барсу" со счетом 1:3
Вчера, 23:49
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СКА проиграл казанскому "Ак Барсу" со счетом 1:3

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СКА потерпел первое поражение с момента назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера команды.

Во вторник, 12 января, в Ледовом дворце СКА проиграл казанскому "Ак Барсу". Игра завершилась со счетом 3:1. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 

Матч проходил в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу забросил нападающий "барсов" Никита Дыняк. 

Так, СКА потерпел первое поражение с момента назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера команды.

Напомним, о назначении Романа Ротенберга стало известно 4 января. В СКА Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности. В прошлом сезоне он начал работать уже "на скамейке" клуба с берегов Невы.

Ранее в СКА прокомментировали отмену матча с ЦСКА в Ледовом дворце. Матч был отменен из-за распространения COVID-19 среди игроков ЦСКА.

Фото: pexels
 

Теги: проигрыш, ротенберг, ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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