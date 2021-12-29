СКА проиграл казанскому "Ак Барсу" со счетом 1:3

СКА потерпел первое поражение с момента назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера команды.

Во вторник, 12 января, в Ледовом дворце СКА проиграл казанскому "Ак Барсу". Игра завершилась со счетом 3:1. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Матч проходил в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу забросил нападающий "барсов" Никита Дыняк.

Так, СКА потерпел первое поражение с момента назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера команды.

Напомним, о назначении Романа Ротенберга стало известно 4 января. В СКА Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности. В прошлом сезоне он начал работать уже "на скамейке" клуба с берегов Невы.

Ранее в СКА прокомментировали отмену матча с ЦСКА в Ледовом дворце. Матч был отменен из-за распространения COVID-19 среди игроков ЦСКА.

Фото: pexels

