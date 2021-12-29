В СКА прокомментировали отмену матча с ЦСКА в Ледовом дворце

Континентальная Хоккейная лига отменила матч СКА с ЦСКА, который должен был состояться 9 января в Петербурге. В пресс-службе СКА прокомментировали отмену.
Отмечается, что клуб всегда действует в полном соответствии с регламентов Лиги и ставит в приоритет спортивный принцип и интересы болельщиков. В СКА настроены на проведение игр.
СКА регулярно отслеживает состояние здоровья игроков, исключая какие-либо массовые заболевания, ставящие под угрозу участие команды в матчах. Клуб предпринимает все необходимые меры для профилактики и снижения риска заболевания коронавирусной инфекцией. Особенно важное значение это имеет с учетом предстоящих Олимпийских игр в Пекине.
говорится в официальном сообщении.
Дело в том, что среди игроков ЦСКА произошла массовая вспышка заболевания коронавирусом. Положительный тест получили сразу 17 игроков, сообщили в КХЛ.
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Фото: пресс-служба СКА
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