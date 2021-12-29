Роман Ротенберг станет новым главным тренером петербургского СКА

В СКА Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности.

Во вторник, 4 января, стало известно, что новым главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА станет его вице-президент Роман Ротенберг.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", на сегодняшний день армейцами руководит Валерий Брагин, он тренировал их на протяжении полутора сезонов. Брагин будет переведен на должность ассистента Ротенберга.

В СКА Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности. В прошлом сезоне он начал работать уже "на скамейке" клуба с берегов Невы.

Добавим, что СКА занимает вторую строчку в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Армейцы на одно очко отстают от идущего на первом месте московского "Динамо".

Ранее петербургский СКА в овертайме обыграл ЦСКА. Никита Гусев забросил победную шайбу в овертайме.

Фото: pexels