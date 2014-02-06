Петербургский СКА в овертайме обыграл ЦСКА

Никита Гусев забросил победную шайбу в овертайме.

В среду, 22 декабря, СКА победил московских соперников в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Ледовом дворце.

Матч завершился в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу петербургской команды.

Так, на 29-й минуте Александр Волков забросил свою дебютную шайбу в КХЛ. На 32-й минуте увеличил преимущество СКА Данила Моисеев. В третьем периоде Константин Окулов отвоевал один гол. На 52-й минуте москвич Павел Карнаухов с передачи Окулова выровнял счёт.

Никита Гусев забросил победную шайбу в овертайме.

В Новосибирске 25 декабря СКА сыграет с местной "Сибирью".

Ранее петербургский СКА победил "Спартак" со счетом 4:2. В результате игры "Спартак" прервал трехматчевую победную серию.

Фото: pexels

