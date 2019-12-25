Петербургский СКА победил "Спартак" со счетом 4:2

В результате игры "Спартак" прервал трехматчевую победную серию

В понедельник, 20 декабря, на матче в Петербурге СКА обыграл московский "Спартак" со счетом 4:2. Встреча проходила в рамках чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Антон Бурдасов на 17-й и 28-й минуте, также шайбы забросили в ворота соперника Даниил Пыленков на 20-й минуте и Андрей Кузьменко на 38-й минуте. У проигравших отличились Александр Хохлачев на 4-й минуте и Александр Никишин на 40-й минуте.

В результате игры "Спартак" прервал трехматчевую победную серию. Теперь московский клуб находится на 7 позиции с 45 очками. СКА занял 1 место на Западе с 56 очками. Следующий матч пройдет 22 декабря в Петербурге против московского ЦСКА.

Ранее петербургский СКА подписал новый контракт с нападающим Маратом Хуснутдиновым. В этом сезоне Марат провёл за СКА 29 матчей и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности +5.

Фото: Вконтакте / Хоккейный клуб СКА