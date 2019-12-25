Петербургский СКА подписал новый контракт с нападающим Маратом Хуснутдиновым

В этом сезоне Марат провёл за СКА 29 матчей и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности +5.

В среду, 15 декабря, стало известно, что петербургский СКА заключил контракт с нападающим молодёжной сборной России Маратом Хуснутдиновым.

Как рассказали в пресс-службе армейского клуба, новое соглашение будет действовать до 30 апреля 2024 года. Добавим, что Хуснутдинов был победителем Первенства России среди юниоров вместе со "СКА-1946". Кроме этого, он побеждал на Кубке Глинки/Гретцки в составе юниорской сборной России.

Отметим, что он дважды выиграл Мировой Кубок Вызова. В этом сезоне Марат провёл за СКА 29 матчей и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности +5.

Ранее петербургский СКА обыграл минское "Динамо" в День хоккея. На 3-й минуте соперник Эмиль Галимов отправили первую шайбу в ворота СКА. Сравнять счет удалось на 38-й минуте, благодаря меткому удару Маттиаса Теденбю. Спустя 10 минут СКА вновь забивает гол. В этот раз в ворота соперника отправляет шайбу Никита Гусев.

Фото: pexels