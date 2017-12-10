Петербургский СКА обыграл минское "Динамо" в День хоккея

СКА победил "Динамо" со счётом 2:1.

В среду, 1 декабря, петербургский СКА победил минское "Динамо" со счётом 2:1 в рамках турнира КХЛ. Матч прошел в Петербурге в Ледовом дворец.

На 3-й минуте соперник Эмиль Галимов отправили первую шайбу в ворота СКА. Сравнять счет удалось на 38-й минуте, благодаря меткому удару Маттиаса Теденбю.

Спустя 10 минут СКА вновь забивает гол. В этот раз в ворота соперника отправляет шайбу Никита Гусев.

В результате матча "Динамо" остается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Минские хоккеисты сохраняют восьмую позицию в рейтинге.

Ранее петербургский СКА проиграл ЦСКА со счетом 3:1. В составе победителей отличились Сергей Плотников, Сергей Андронов и Михаил Григоренко. Единственную шайбу забросил петербургский хоккеист Антон Бурдасов.

Фото: пресс-служба СКА