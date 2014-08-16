Петербургский СКА проиграл ЦСКА со счетом 3:1

В Москве петербургский СКА проиграл местному местным ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 3:1. Игра проходила 21 ноября, в воскресенье.
В составе победителей отличились Сергей Плотников, Сергей Андронов и Михаил Григоренко. Единственную шайбу забросил петербургский хоккеист Антон Бурдасов.
Добавим, что 23 ноября СКА на выезде встретится с "Нефтехимиком". Это поражение стало для СКА шестым подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Таким образом, клуб установил антирекорд.
Ранее московское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" в матче КХЛ.
Фото: пресс-сулжба СКА
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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