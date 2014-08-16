  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский СКА проиграл ЦСКА со счетом 3:1
Сегодня, 21:13
138
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский СКА проиграл ЦСКА со счетом 3:1

0 0

Это поражение стало для СКА шестым подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Таким образом, клуб установил антирекорд. 

В Москве петербургский СКА проиграл местному местным ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 3:1. Игра проходила 21 ноября, в воскресенье. 

В составе победителей отличились Сергей Плотников, Сергей Андронов и Михаил Григоренко. Единственную шайбу забросил петербургский хоккеист Антон Бурдасов. 

Добавим, что 23 ноября СКА на выезде встретится с "Нефтехимиком". Это поражение стало для СКА шестым подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Таким образом, клуб установил антирекорд. 

Ранее московское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" в матче КХЛ.

Фото: пресс-сулжба СКА

Теги: проигрыш, ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
nevedim
Сегодня 22:01

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии