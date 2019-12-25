Московское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Матч завершился со счетом 3:1.

Московское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Спортсмены из российской столицы одержали четвертую подряд победу в текущем турнире КХЛ. Встреча прошла вечером 20 ноября на ледовой арене в Москве. Она завершилась с результатом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев.

В команде победителей заброшенными шайбами в воротах противников отметились на 21, 32 и 60 минутах спортсмены Дмитрий Рашевский, Андрей Сергеев и Вадим Шипачев (60). Со стороны уфимцев отличился на 17 минуте Виктор Тихонов.

В следующий раз "Динамо"22 ноября дома выйдет на лед против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар". А 23 ноября "Салават Юлаев" примет у себя нижегородское "Торпедо".

СКА уступил "Сибири" и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ.

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