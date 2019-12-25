В крови напавшего на петербурженку с ребенком медика нашли наркотики

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.

Уголовное дело бывшего заместителя главного врача Городской больницы №26 Владимира Брацлавского о вооруженном хулиганстве дополнили протоколом об употреблении наркотиков. Экспертиза показала, что перед явкой в полицию подозреваемый нюхал колумбийский порошок. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Справку о медицинском освидетельствовании, показавшем следы наркотиков в организме Брацлавского, составили 6 октября – через двое суток после задержания мужчины. В отношении подозреваемого составили административный протокол по статье 6.9 КоАП "Потребление наркотических веществ без назначения врача". Накануне материалы поступили в Сестрорецкий районный суд.

По версии следствия, днем 3 октября Владимир Брацлавский приехал на Range Rover к магазину "Перекресток" в Зеленогорске и в очереди поссорился с женщиной, которая попросила его говорить тише по телефону. По словам потерпевшей, мужчина обматерил ее, ударил по голове, а затем начал размахивать перед ней и ее ребенком травматическим пистолетом, нахваливая огнестрельные свойства оружия словами "Это пукалка, от него люди умирают".

В итоге за женщину вступились прохожие. Медик скрылся на своем Range Rover в неизвестном направлении.

7 октября Зеленогорский районный суд Петербурга отправил подозреваемого под домашний арест. Дознание по делу о вооруженном хулиганстве продлили до декабря.

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Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга