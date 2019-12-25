Суд избрал врачу Брацлавскому домашний арест вместе СИЗО

Мужчина угрожал пистолетом женщине с ребенком, попросившей его быть потише.

Зеленогорский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Владимира Брацлавского. Врачу, угрожавшего пистолетом женщине с ребенком, вменяют хулиганство. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в инстанцию поступало ходатайство об аресте мужчины, но суд отказал.

Напомним, днем 3 октября Брацлавский, находясь в очереди на Вокзальной улице в Зеленогорске повздорил с женщиной. Горожанка попросила его, говорящего по телефону, быть потише, но мужчина отреагировал агрессивно: обматерил незнакомку, ударил ее по голове, а затем достал из своего "Рэндж Ровер" пистолет и стал угрожать женщине. Днем позже мужчину задержали.

Под домашним арестом врач пробудет до 2 ноября.

Больница, где работал Брацлавский, уволила врача после случившегося.

Фото: объединенная пресс-служба городских судов