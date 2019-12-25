Из больницы уволили врача, угрожавшего пистолетом женщине с ребенком в Петербурге

Инцидент произошел в нерабочее время вне стен больницы, отмечают в учреждении.

Стало известно, что мужчина, задержанный за угрозы оружием женщине с ребенком в Курортном районе, уволен из Городской больницы №26. Как сообщили ТАСС в пресс-службе больницы, трудовые отношения с заместителем главврача были прекращены в минувшую пятницу, в понедельник, 5 октября, он уже не вышел на работу.

В больнице отметили, что инцидент произошел не в рабочее время и вне стен больницы.

Напомним, полиция Курортного района Петербурга разыскивала мужчину, который решил выяснить отношения с незнакомой женщиной с ребенком при помощи пистолета. Инцидент произошел на Вокзальной улице в Зеленогорске, о нем стало известно в ночь на воскресенье, 4 октября.

Женщина сделала мужчине замечание, когда они стояли в очереди за фруктами. Как оказалось, петербурженка попросила говорить его потише по телефону, так как не смогла разобрать слов продавца. В итоге мужчина сначала обматерил её, а затем ударил женщину кулаком по голове. Затем водитель Range Rover со словами "Это не пукалка, от него люди умирают" достал пистолет и начал им размахивать перед петербурженкой.

В итоге за женщину вступились прохожие, а мужчина скрылся с места преступления. Пострадавшая обратилась в полицию.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 51-летний заместитель главного врача городской больницы №26. В отношении него возбудили уголовное дело. После задержания мужчине стало плохо, его увезли в Елизаветинскую больницу.

Фото: Piter.tv