Избивший женщину в Зеленогорске медик попал в больницу

Мужчина нанес потерпевшей несколько телесных повреждений и угрожал предметом, похожим на пистолет.

В Зеленогорске задержали медика, которого обвиняют в избиении женщины на улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Инцидент произошел 3 октября на Вокзальной улице в Зеленогорске. Потерпевшая рассказала, что возле супермаркета повздорила с мужчиной. В ходе конфликта, незнакомец нанес ей несколько телесных повреждений. Затем он достал предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать им. Вокруг было несколько свидетелей, поэтому нападающий поспешил скрыться с места преступления на черном Range Rover.

Подозреваемым оказался 51-летний заместитель главного врача городской больницы №26. В отношении него возбудили уголовное дело. После задержания мужчине стало плохо, и его увезли в Елизаветинскую больницу.

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Фото: Piter.TV