Четыре человека пострадали в массовом ДТП на дамбе

Травмы средней степени тяжести получили мужчина и три женщины.

Утром 5 октября в Кронштадтском районе Петербурга произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

ДТП случилось около 07:41 на 132-м километре трассы А-118, проходящей через дамбу. По предварительной информации, водитель Suzuki 1948 года рождения врезался в стоящий Volkswagen, который в свою очередь столкнулся с двигающимся в попутном направлении Subaru.

В аварии пострадали четыре человека: мужчина 1989 года рождения и три женщины 1992, 1971 и 1975 годов рождения. Их увезли в больницу с травмами средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV