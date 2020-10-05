Резкое торможение привело к аварии с 10 авто на КАД

Инцидент случился в левой полосе.

В ночь с 4 на 5 октября на внутренней стороне КАД в районе развязки с проспектом Косыгина произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, авария произошла из-за резкого торможения одного из участников движения. Участниками ДТП стали более 10 транспортных средств. Автомобили раскидало по трассе.

Официальной информации, в том числе информации о пострадавших, пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Пулковском шоссе в ходе конфликта петербуржцу выстрелили в спину.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/ VK