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Резкое торможение привело к аварии с 10 авто на КАД

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Инцидент случился в левой полосе.

В ночь с 4 на 5 октября на внутренней стороне КАД в районе развязки с проспектом Косыгина произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, авария произошла из-за резкого торможения одного из участников движения. Участниками ДТП стали более 10 транспортных средств. Автомобили раскидало по трассе.

Официальной информации, в том числе информации о пострадавших, пока не поступало. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Пулковском шоссе в ходе конфликта петербуржцу выстрелили в спину. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/ VK 

Теги: кад, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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