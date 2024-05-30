В начале июля на КАД между развязками с Рябовским и Мурманским шоссе будут перекрыты две полосы

Скоростной режим на оставшихся третьих и четвертых полосах будет ограничен до 50 км/ч.

В связи с ремонтными работами на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге временно ограничат движение автотранспорта на отдельных участках дороги.

Согласно сообщению пресс-службы федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад", с 2 по 12 июля текущего года на внутренней стороне КАД, расположенной между развязками с Рябовским трактом и Мурманским шоссе (участок с 41 по 50 километры), закроются первая и вторая полосы. Скоростной режим на оставшихся третьих и четвертых полосах будет ограничен до 50 км/ч.

Начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский поясняет, что такие меры связаны с проведением дорожных работ по устранению дефектов покрытия — колеи на дорожном полотне. При этом сроки завершения ремонтных работ могут варьироваться в зависимости от метеорологических условий.

Администрация управления приносит извинения автовладельцам за возможные затруднения и рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута передвижения.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"