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С 3 по 18 июля на КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют две полосы
Сегодня, 15:10
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С 3 по 18 июля на КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют две полосы

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На участке пройдут работы по ликвидации колейности покрытия.

На внешнем кольце Кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют две полосы с 3 по 18 июля. Об этом сообщили 30 июня в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На участке пройдут работы по ликвидации колейности покрытия. Закроют вторую и третью полосы, по первой ограничат скорость до 50 км/ч. На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 28 июня в Петербурге дорожные ограничения введены в трех районах. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дорожные ограничения, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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