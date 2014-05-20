С 3 по 18 июля на КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют две полосы

На участке пройдут работы по ликвидации колейности покрытия.

На внешнем кольце Кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют две полосы с 3 по 18 июля. Об этом сообщили 30 июня в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке пройдут работы по ликвидации колейности покрытия. Закроют вторую и третью полосы, по первой ограничат скорость до 50 км/ч. На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.

Ранее мы рассказывали о том, что с 28 июня в Петербурге дорожные ограничения введены в трех районах.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"